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Держдеп США ввів санкції проти майже 40 осіб за підрив демократії в Білорусі

Вашингтон, Середа 23 грудня 2020 20:28
Держдеп США ввів санкції проти майже 40 осіб за підрив демократії в Білорусі
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадив персональні санкції проти декількох десятків людей через ситуацію в Білорусі. Щодо цих осіб було запроваджено візові обмеження.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Санкції торкнулися ще 39 осіб, відповідальних за підрив білоруської демократії. Загалом візові обмеження наклали вже на 63 осіб, причетних до фальсифікації виборів в Білорусі та репресій щодо опозиції та протестувальників, які тривають донині.

"США продовжують підтримувати міжнародні зусилля щодо незалежного розслідування виборчих порушень у Білорусі, порушень прав людини та подальших репресій. Ми підтримуємо сміливий народ Білорусі та підтримуємо його право на вільні та чесні вибори", - наголошується у заяві Помпео.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти Білорусі. До санкційного списку потрапили заступник глави МВС Білорусі, ЦВК та силові структури.

Крім того, вчора Сенат США схвалив документ, який передбачає введення санкцій проти білоруського режиму. Схвалений законопроект також підтверджує невизнання Вашингтоном виборів в Білорусі.

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