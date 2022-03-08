Госдеп США уличил Лаврова в наглой лжи

Госдепартамент США назвал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине наглой ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса в Twitter.

Прайс прокомментировал твит российского посольства, в котором, ссылаясь на слова Лаврова, говорилось о том, что "цель специальной военной операции России - остановить любую войну, которая может проходить на территории Украины, или которая может начаться оттуда". Представитель Госдепа США заявил, что эти слова просто наглая ложь. Он также подчеркнул, что "спецоперация" России только разжигает войну в Украине, а Украина не хочет войны.