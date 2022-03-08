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Держдеп США зловив Лаврова в нахабній брехні

Автор: Роман Мирончук

Держдепартамент США назвав слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про війну в Україні нахабною брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державного департаменту США Неда Прайса в Twitter.

Прайс прокоментував твіт російського посольства, в якому, посилаючись на слова Лаврова, говорилося про те, що "мета спеціальної військової операції Росії - зупинити будь-яку війну, яка може проходити на території України, або яка може початися звідти".

Представник Держдепу США заявив, що ці слова просто нахабна брехня. Він також підкреслив, що "спецоперація" Росії тільки розпалює війну в Україні, а Україна не хоче війни.

Нагадаємо, прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія намагається вербувати іноземних найманців для війни з Україною. Він також зазначив, що в США є докази цього.

Ми також писали про те, що в США завили про те, що Росія залучила 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

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Війна Росії проти УкраїниСполучені Штати Америки