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Россия пытается вербовать иностранных наемников для войны с Украиной, - Пентагон

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Вашингтон, Вторник 08 марта 2022 01:10
Россия пытается вербовать иностранных наемников для войны с Украиной, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В США подтверждают информацию о возможном привлечении РФ иностранных наемников для участия в войне против Украины. Российские военные несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в эфире CNN.

По словам Джона Кирби, несмотря на более 150 тысяч российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. В такой ситуации президент РФ Владимир Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой войны.

"У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они (РФ) действительно пытаются завербовать иностранных боевиков",- заявил он.

Напомним, впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщил Wall Street Journal. По ее информации, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

С начала войны против Украины российские войска понесли тяжелые потери и агрессор был вынужден прибегнуть к скрытой мобилизации.

Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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