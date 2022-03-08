ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госдеп США уличил Лаврова в наглой лжи

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 07:11
Госдеп США уличил Лаврова в наглой лжи Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Госдепартамент США назвал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о войне в Украине наглой ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса в Twitter.

Прайс прокомментировал твит российского посольства, в котором, ссылаясь на слова Лаврова, говорилось о том, что "цель специальной военной операции России - остановить любую войну, которая может проходить на территории Украины, или которая может начаться оттуда".

Представитель Госдепа США заявил, что эти слова просто наглая ложь. Он также подчеркнул, что "спецоперация" России только разжигает войну в Украине, а Украина не хочет войны.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия пытается вербовать иностранных наемников для войны с Украиной. Он также отметил, что в США есть доказательства этого.

Мы также писали о том, что в США завили о том, что Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать