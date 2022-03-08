Держдеп США зловив Лаврова в нахабній брехні

Держдепартамент США назвав слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про війну в Україні нахабною брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державного департаменту США Неда Прайса в Twitter.

Прайс прокоментував твіт російського посольства, в якому, посилаючись на слова Лаврова, говорилося про те, що "мета спеціальної військової операції Росії - зупинити будь-яку війну, яка може проходити на території України, або яка може початися звідти". Представник Держдепу США заявив, що ці слова просто нахабна брехня. Він також підкреслив, що "спецоперація" Росії тільки розпалює війну в Україні, а Україна не хоче війни.