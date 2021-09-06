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Держдеп США закликав Білорусь звільнити опозиціонерів Колеснікову та Знака

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Вашингтон, Понеділок 06 вересня 2021 18:13
Держдеп США закликав Білорусь звільнити опозиціонерів Колеснікову та Знака Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на судові вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку. Блінкен звернувся до режиму Олександра Лукашенка з закликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку держсекретаря в Twitter.

Глава американського Держдепу назвав вироки Колесніковій та Знаку несправедливими.

"Ми закликаємо їх негайно та безумовно звільнити, а також усіх інших політичних в’язнів, яких утримує режим Лукашенка", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, Колеснікову та Знака засудили сьогодні до 11 та 10 років в'язниці. ЄС закликав білоруський режим відпустити опозиціонерів.

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Борис Колесніков Білорусь Сполучені Штати Америки Державний департамент США Ентоні Блінкен
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