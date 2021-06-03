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Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов

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Вашингтон, Четверг 03 июня 2021 22:23
Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США получили от властей Беларуси уведомление о высылке американских дипломатов и технических сотрудников из посольства в Минске. В Госдепартаменте выразили разочарование этим решением, но про ответные меры не сообщили.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня Белоруссия информировала США, что она вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске", - сказал он.

По его словам, эти меры вступают в силу с 13 июня. Прайс также напомнил, что США 28 мая объявили о восстановлении с 3 июня санкций против девяти предприятий Беларуси. "Это было сделано в ответ на усиливающиеся репрессии белорусских властей против собственного народа", - уточин он.

Представитель Госдепа выразил разочарование решением белорусских властей, а также состоянием отношений Вашингтона и Минска.

Об ответных мерах на высылку американских дипломатов Прайс ничего не сказал. Он отметил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, находящаяся за пределами страны, продолжит поддерживать демократические стремления белорусского народа и взаимодействовать с продемократическим движением, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.

Напомним, накануне МИД Беларуси объявил о высылке дипломатов США и технических сотрудников американской дипмиссии в Минске. По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, это сделано в ответ на санкции, введенные против белорусских компаний.

Отметим, в конце мая МИД Литвы объявил о высылке двух белорусских дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что их действия "несовместимы с дипломатическим статусом".

В свою очередь Беларусь объявила об ответных мерах и выслала двух сотрудников посольства Латвии. При этом в МИД Беларуси отметили, что литовские дипломаты высланы из страны, поскольку ведут несовместимую со статусом дипломатического сотрудника деятельность.

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