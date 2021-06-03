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Беларусь высылает дипломатов США в ответ на санкции

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Минск, Четверг 03 июня 2021 20:10
Беларусь высылает дипломатов США в ответ на санкции Фото: МИД Беларуси высылает американских дипломатов (facebook.com belarusmfa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Беларуси объявил о высылке дипломатов США и технических сотрудников американской дипмиссии в Минске. Это сделано в ответ на санкции, введенные против белорусских компаний.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад (введение санкций - ред.). Поэтому сегодня (3 июня - ред.) в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах", - сказал Глаз.

По его словам, в ответ на односторонние действия США, по введению санкций против белорусских компаний, будет сокращена численность американского посольства.

"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - уточнил представитель МИД.

Он отметил, что это точечные меры, которые призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью.

"Как и раньше, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", - уточнил Глаз.

Напомним, в конце мая МИД Литвы объявил о высылке двух белорусских дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что их действия "несовместимы с дипломатическим статусом".

В свою очередь Беларусь объявила об ответных мерах и выслала двух сотрудников посольства Латвии. При этом в МИД Беларуси отметили, что литовские дипломаты высланы из страны, поскольку ведут несовместимую со статусом дипломатического сотрудника деятельность.

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