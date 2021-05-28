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Беларусь в ответ высылает двух литовских дипломатов

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Минск, Пятница 28 мая 2021 18:44
Беларусь в ответ высылает двух литовских дипломатов Фото: Беларусь в ответ высылает двух литовских дипломатов (facebook.com/belarusmfa)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Беларуси высылает из страны двух литовских дипломатов. Такое решение принято в ответ на действия внешнеполитического ведомства Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Литовские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - добавил спикер МИДа.

Напомним, сегодня МИД Литвы объявил, что высылает двух белорусских дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатами.

Ранее сообщалось, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Кроме того, расследование проведет американское ФБР в сотрудничестве с польскими и литовскими властями.

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