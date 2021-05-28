Литва высылает двух белорусских дипломатов

Министерство иностранных дел Литвы объявило о высылке двух белорусских дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что их действия "несовместимы с дипломатическим статусом".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы .

"В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства Беларуси в Литве, которому вручили ноту, в которой двух сотрудников посольства объявили нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в сообщении.

Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил послу протест в связи с арестом бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, журналистки и гражданки России Софии Сапеги.

Кроме того, Ландсбергис написал в Twitter, что из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатами.

"Двух сотрудников разведки Беларуси, работавших под дипломатическим прикрытием, попросили покинуть Литву. Без благодарности и прощания", - написал глава МИД Литвы.