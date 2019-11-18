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Госдеп США поддержал протестующих в Иране

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 03:50
Госдеп США поддержал протестующих в Иране
Иллюстративное фото (GettyImages)

США также осудили жесткие ограничения жителей Ирана из-за отключения связи

Соединенные Штаты Америки выступают с поддержкой иранского народа во время антиправительственных протестов. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Также американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что осуждает отключение в стране мобильной связи а также применение силы, которая приводит к жертвам.

"Мы осуждаем смертельную силу и жесткие ограничения на связь, используемые против демонстрантов. Тегеран фанатично преследовал программы создания ядерного оружия и ракет и поддерживал терроризм, превращая гордую нацию в еще одну предостерегающую историю о том, что может произойти, когда правящий класс бросает свой народ и начинает крестовый поход за личную власть и богатство", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

Кроме того, в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестов погибли 25 человек.

Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Цены возросли почти в три раза в сравнении с нынешними ценами.

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