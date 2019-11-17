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Количество погибших во время протестов в Иране возросло

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 13:01
Количество погибших во время протестов в Иране возросло
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу пока не поступало

В Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестов погибли 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Как сообщает издание, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу пока не поступало.

Отметим, решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством Ирана в ночь на пятницу, 15 ноября, в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Так, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. В городе Сирджан один из протестующих был убит, множество получили ранения.

Правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

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