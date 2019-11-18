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Держдеп США підтримав протестуючих в Ірані

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 03:50
Держдеп США підтримав протестуючих в Ірані
Ілюстративне фото (GettyImages)

США також засудили жорсткі обмеження жителів Ірану через відключення зв'язку

Сполучені Штати Америки виступають з підтримкою іранського народу під час антиурядових протестів. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Також американське зовнішньополітичне відомство зазначає, що засуджує відключення в країні мобільного зв'язку, а також застосування сили, яка призводить до жертв.

"Ми засуджуємо смертельну силу і жорсткі обмеження на зв'язок, використовувані проти демонстрантів. Тегеран фанатично переслідував програми створення ядерної зброї і ракет і підтримував тероризм, перетворюючи горду націю в ще одну застережну історію про те, що може статися, коли правлячий клас кидає свій народ і починає хрестовий похід за особисту владу і багатство", - йдеться в заяві Держдепу.

Нагадаємо, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестав працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.

Крім того, в Ірані в ході зіткнень поліції з учасниками протестів загинули 25 людей.

Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

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