Госдеп США ко Дню Независимости заявил о поддержке Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео в День Независимости Украины заявил о поддержке демократической и свободной Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил всех украинцев с 28-й годовщиной независимости нации. Он заявил, что США по-прежнему твердо поддерживают Украину в пределах международно признанных границ, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, а также ее сопротивление российской агрессии.

Как отметил госсекретарь, президентские и парламентские выборы этого года подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему.

Помпео процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент, и мы рассчитываем на сотрудничество с новым правительством и народом Украины для продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха вашей страны", - говорится в поздравлении Помпео.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года в Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова встал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).

Отметим, мнения украинцев о годах независимости с 1991 года разделились. По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, 26% граждан считают, что больше было положительного, 23% - отрицательного. Большинство граждан (46%) склоняется к мысли, что за годы независимости было поровну и позитивного, и негативного.