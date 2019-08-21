Уровень поддержки независимости Украины достиг рекордного значения

Фото: Майдан Независимости (РБК-Украина)

За последние годы поддержка независимости значительно выросла

В Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова предстал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).

Больше всего тех, кто поддержал провозглашение независимости Украины, на Западе (92%). В Центре таких респондентов 85%, на Юге - 75%, на Востоке - 69%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 23%). Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость Украины среди старшего поколения и бедных слоев населения, отметили социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 7-12 августа 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Хотят восстановления СССР 11% респондентов и еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников День Независимости Украины является важным для 22% украинцев.