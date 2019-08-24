Держдеп США до Дня Незалежності заявив про підтримку України

Державний секретар США Майк Помпео у День Незалежності України заявив про підтримку демократичної і вільної України. Про це йдеться в заяві на сайті Державного департаменту США.

Помпео від імені президента Дональда Трампа і американського народу привітав усіх українців з 28-ю річницею незалежності нації. Він заявив, що США як і раніше твердо підтримують Україну в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи окуповані райони Донбасу і Криму, а також її опір російської агресії.

Як зазначив держсекретар, президентські і парламентські вибори цього року підтвердили прагнення українців до мирного, процвітаючого та демократичного майбутнього.

Помпео процитував президента України Володимира Зеленського, який заявив, що, використовуючи свій потенціал, Україна може стати прикладом для інших країн регіону і за його межами.

"Сполучені Штати підтримують Україну в цей історичний момент, і ми розраховуємо на співпрацю з новим урядом і народом України для просування реформ, що мають вирішальне значення для успіху вашої країни", - йдеться у привітанні Помпео.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

Зазначимо, думки українців про роки незалежності з 1991 року розділилися. За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, 26% громадян вважають, що було більше позитивного, 23% - негативного. Більшість громадян (46%) схиляється до думки, що за роки незалежності було порівну і позитивного, і негативного.