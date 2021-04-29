Госдеп США и G7 отреагировали на увольнение Коболева с поста главы "Нафтогаза"

В Госдепе США и G7 отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз". Там отметили необходимость уважения к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала и важность отсутствия политического влияния при кадровых решениях.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс и председательство Великобритании в группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора - будь-то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам", - написал Прайс. В "Большой семерке" отметили, что послы G7 заметили решение Кабмина Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. "Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств", - говорится в сообщении.