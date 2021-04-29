Держдеп США та G7 відреагували на звільнення Коболєва з посади голови "Нафтогазу"

У Держдепі США і G7 відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади голови "НАК Нафтогаз" . Там відзначили необхідність поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу та важливість відсутності політичного впливу при кадрових рішеннях.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник Держдепу США Нед Прайс та головування Великобританії в Групі підтримки послів G7 у Києві .

"Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору - будь-то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ", - написав Прайс.

У "Великій сімці" зазначили, що посли G7 помітили рішення Кабміну України про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. "Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.