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Интервью

Госдеп: для развития Украины нужно искоренить коррупцию

НовостиПолитика    23.03.2018 - 19:01
Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)
Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)

Это сложная проблема для правительства Украины, заявил Салливан

В Украине вопрос борьбы с коррупцией действительно являются большой проблемой. Об этом заявил врио государственного секретаря США Джон Салливан в выступлении, посвященном гуманитарной помощи США, передает "Голос Америки".

"Я был в прошлом месяце в Киеве. Коррупция является чрезвычайно большой проблемой для Украины, и правительство Порошенко пытается решить этот вопрос", - заявил он.

В Госдепе подчеркнули, что в современных условиях безопасности в Украине борьба с коррупцией является сложной проблемой.

"Это очень сложно. Это сложная проблема для правительства, вместе с другими мощными вызовами в сфере безопасности, которые поступают от России и поддерживаемых Россией организаций, которые оккупировали территорию Донбасса и, конечно, из-за аннексии Крыма Россией", - сказал он, добавив, что для того, "чтобы Украина выжила и развивалась, коррупцию нужно искоренить".

Напомним, Рекс Тиллерсон, уволенный 13 марта президентом США с должности госсекретаря, до конца дня передаст все полномочия своему заместителю Джону Салливану.

Трамп может ветировать проект бюджета, предусматривающий 620 млн долларов помощи Украине ЕС призывает Украину продолжать борьбу с коррупцией
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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