Держдеп: для розвитку України потрібно викорінити корупцію

Це складна проблема для уряду України, заявив Салліван

В Україні питання боротьби з корупцією дійсно є великою проблемою. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря США Джон Салліван у виступі, присвяченому гуманітарній допомозі США, передає "Голос Америки".

"Я був минулого місяця в Києві. Корупція є надзвичайно великою проблемою для України, і уряд Порошенко намагається вирішити це питання", - заявив він.

У Держдепі підкреслили, що в сучасних умовах безпеки в Україні боротьба з корупцією є складною проблемою.

"Це дуже складно. Це складна проблема для уряду, разом з іншими потужними виклики у сфері безпеки, які надходять від Росії і підтримуваних Росією організацій, які окупували територію Донбасу і, звичайно, через анексію Криму Росією", - сказав він, додавши, що для того, "щоб Україна жила і розвивалась, потрібно викорінити корупцію".

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон, звільнений 13 березня президентом США з посади держсекретаря, до кінця дня передасть всі повноваження своєму заступнику Джону Саллівану.