Госдеп продолжит контакты с оппозицией: США раскритиковали политику Минска

Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от того, где будут находиться. Минск ответствен за ухудшение отношений с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.
Как он отметил, власти Беларуси "проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске с 1 сентября".
"Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения", - добавил Прайс.
Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.
Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.
После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.