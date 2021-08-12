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Госдеп продолжит контакты с оппозицией: США раскритиковали политику Минска

Автор: Артур Родивилов

Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от того, где будут находиться. Минск ответствен за ухудшение отношений с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Как он отметил, власти Беларуси "проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске с 1 сентября".

"Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения", - добавил Прайс.

Напомним, 9 августа, в годовщину начала протестов в Беларуси, президент США Джо Байден ввел дополнительные санкции против режима Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, под американскими санкциями оказались в частности, предприятие "Беларуськалий" и Национальный олимпийский комитет Беларуси.

После этого Лукашенко поручил правительству выработать меры в ответ на новые санкции.

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БеларусьАлександр Лукашенко