RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Держдеп продовжить контакти з опозицією: США розкритикували політику Мінська

Автор: Артур Родивилов

Американські дипломати продовжать взаємодію з лідерами білоруської опозиції незалежно від того, де перебуватимуть. Мінськ відповідальний за погіршення відносин з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса.

Як він зазначив, влада Білорусі "поінформувала США про введення нових обмежень на дипломатичний і технічний персонал американського посольства в Мінську з 1 вересня".

"Влада США, посол Фішер, персонал нашого посольства в Мінську продовжать підтримувати демократичні устремління народу Білорусі, американські дипломати продовжать взаємодіяти з білорусами, в тому числі з лідерами продемократичного руху, журналістами, студентами та іншими представниками громадянського суспільства незалежно від свого місцеперебування", - додав Прайс.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Як писало РБК-Україна, під американськими санкціями опинилися зокрема, підприємство "Білоруськалій" і Національний олімпійський комітет Білорусі.

Після цього Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьОлександр Лукашенко