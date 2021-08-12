Держдеп продовжить контакти з опозицією: США розкритикували політику Мінська

Американські дипломати продовжать взаємодію з лідерами білоруської опозиції незалежно від того, де перебуватимуть. Мінськ відповідальний за погіршення відносин з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса.

Як він зазначив, влада Білорусі "поінформувала США про введення нових обмежень на дипломатичний і технічний персонал американського посольства в Мінську з 1 вересня".

"Влада США, посол Фішер, персонал нашого посольства в Мінську продовжать підтримувати демократичні устремління народу Білорусі, американські дипломати продовжать взаємодіяти з білорусами, в тому числі з лідерами продемократичного руху, журналістами, студентами та іншими представниками громадянського суспільства незалежно від свого місцеперебування", - додав Прайс.