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Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику по Украине после слов Шойгу

Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно ситуации в Украине призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чиновника.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности", - написал он.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях на Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

"Эти заявления министра обороны РФ Сергея]Шойгу являются полностью неверными", - заявил он.

Напомним, ранее ряд средств массовой информации писал о том, что якобы суд в России "признал" наличие российских войск на Донбассе, а у президента Путина назвали это ошибкой. РБК-Украина подробно разбиралось в ситуации.

Также сообщалось, что США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.

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Соединенные Штаты Америки