Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу

Раніше Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.

"Всупереч заявам російського міністра оборони, Росія і підтримуючі її сили несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву, провокаційну риторику і вжити дієвих заходів з метою деескалації напруженості", - написав він.

Своєю чергою прессекретар Пентагону Джон Кірбі відкинув заяви російської сторони про підготовку провокацій на Донбасі за участю співробітників американських приватних військових компаній (ПВК).

"Ці заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є повністю невірними", - заявив він.