Госдеп подтвердил, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

США достигли соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Детали будут обнародованы в ближайшие часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Нуланд отметила, что достигнутые договоренности предусматривают обязательство Германии добавиться введения санкций в отношении Москвы, если Россия будет вести себя агрессивно против Украины и использовать энергоресурсы в качестве оружия.
Кроме того, в рамках соглашения Берлин взял на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и РФ, который истекает в 2024 году.
"США добиваются продления этого контракта на 10 лет", - уточнила Нуланд.
Напомним, ранее сообщалось, что США в рамках сделки с Германией по "Северному потоку-2" оставляют за собой право вводить санкции.
Издание Politico в свою очередь утверждает, что США якобы просят Украину не критиковать соглашение по газопроводу.