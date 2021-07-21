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Держдеп підтвердив, що США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

США досягли угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Деталі будуть оприлюднені в найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Сьогодні ми оприлюднимо домовленість, якої ми досягли з німецьким урядом. Я можу надати вам тут ряд деталей", - сказала вона в ході слухань в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.

Нуланд зазначила, що досягнуті домовленості передбачають зобов'язання Німеччини додатися введення санкцій відносно Москви, якщо Росія буде поводитися агресивно проти України і використовувати енергоресурси як зброю.

Крім того, в рамках угоди Берлін узяв на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і РФ, який закінчується в 2024 році.

"США добиваються продовження цього контракту на 10 років", - уточнила Нуланд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в рамках угоди з Німеччиною по "Північному потоку-2" залишають за собою право вводити санкції.

Видання Politico своєю чергою стверджує, що США нібито просять Україну не критикувати угоду по газопроводу.

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