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Госдеп осудил Эрдогана за "антисемитские высказывания" в отношении Израиля

Автор: Даша Харченко

США осудили заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Штаты призвали Турцию присоединиться к международным усилиям для деэскалации.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

В частности, там назвали заявления Эрдогана антисемитскими и "заслуживающими осуждения".

"Соединенные Штаты в полной мере преданы борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - отмечается в заявлении.

США обратились к президенту Турции, а также другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от подобной риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.

"Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в усилиях по прекращению конфликта" - добавили в Госдепе.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За это время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. День назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.

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