Госдеп осудил Эрдогана за "антисемитские высказывания" в отношении Израиля

В частности, там назвали заявления Эрдогана антисемитскими и "заслуживающими осуждения".

"Соединенные Штаты в полной мере преданы борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - отмечается в заявлении.

США обратились к президенту Турции, а также другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от подобной риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.

"Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в усилиях по прекращению конфликта" - добавили в Госдепе.