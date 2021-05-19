Держдеп засудив Ердогана за "антисемітські висловлювання" щодо Ізраїлю

США засудили заяви президента Турчини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю стосовно конфлікту на Близькому Сході. Штати закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США.
Зокрема, там назвали заяви Ердогана антисемітськими та такими, що "заслуговують осуду".
"Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.
США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від подібної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.
"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту" - додали у Держдепі.
Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль через загострення конфлікту на Близькому Сході. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів.
Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. День тому палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.