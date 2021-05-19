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Держдеп засудив Ердогана за "антисемітські висловлювання" щодо Ізраїлю

Автор: Даша Харченко

США засудили заяви президента Турчини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу Ізраїлю стосовно конфлікту на Близькому Сході. Штати закликали Туреччину приєднатися до міжнародних зусиль задля деескалації.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США.

Зокрема, там назвали заяви Ердогана антисемітськими та такими, що "заслуговують осуду".

"Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.

США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від подібної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.

"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту" - додали у Держдепі.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Ізраїль через загострення конфлікту на Близькому Сході. За його словами, турецька сторона підтримуватиме палестинських арабів.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили понад 2 000 ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. День тому палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

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