Держдеп засудив Ердогана за "антисемітські висловлювання" щодо Ізраїлю

Зокрема, там назвали заяви Ердогана антисемітськими та такими, що "заслуговують осуду".

"Сполучені Штати повною мірою віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його проявах. Ми з усією серйозністю ставимося до насильства, яке часто супроводжується антисемітизмом", - наголошується в заяві.

США звернулися до президента Туреччини, а також інших лідерів цієї країни із закликом утриматися від подібної риторики, яка підбурює до подальшого насильства.

"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у зусиллях з припинення конфлікту" - додали у Держдепі.