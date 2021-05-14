Эрдоган об обострении на Ближнем Востоке: Израиль перешел все границы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта на Ближнем Востоке . По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция несет ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных... Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует", - отметил он.

По его словам, если другие страны региона совместными усилиями не остановят "агрессию" Израиля в Палестине и Иерусалиме, то "однажды настанет их очередь".

Кроме того, по мнению Эрдогана, Израиль якобы "перешел все границы" в конфликте с палестинскими арабами.