Эрдоган об обострении на Ближнем Востоке: Израиль перешел все границы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов.
Об этом пишет Haberturk.
В частности, Эрдоган заявил, что Турция несет ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке.
"Мы опечалены и рассержены жестокостью Израиля, состоянием террора, который обрушился на женщин и угнетенных... Мы будем осуждать Израиль, даже если весь мир это игнорирует", - отметил он.
По его словам, если другие страны региона совместными усилиями не остановят "агрессию" Израиля в Палестине и Иерусалиме, то "однажды настанет их очередь".
Кроме того, по мнению Эрдогана, Израиль якобы "перешел все границы" в конфликте с палестинскими арабами.
Отметим, конфликт Израиля и Палестины с применением ракет и авиации продолжается четвертый день. Накануне Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками.
А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа.