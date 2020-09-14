В госбюджет заложили 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса

Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса. Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Об этом на брифинге заявили министр финансов Сергей Марченко.

Министр добавил, что также 1 млрд гривен будет выделен на защиту от коронавируса в школах.

Также до 2023 года в Украине планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

"На следующий год заложено 4,2% ВВП, по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП",- рассказал Марченко.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках международной инициативы COVAX получит вакцины от коронавируса только для 20% населения страны. Всего в вакцине будут нуждаться около 30 млн украинцев.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров представил проект госбюджета на 2021 год. В документе заложен рост экономики на уровне 4,6%.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин поручил проконтролировать расходы фонда борьбы с коронавирусом.

До этого Марченко сообщал, что Минфин использовал 30% средств, которые были предусмотрены в фонде борьбы с COVID-19. Из 66 млрд гривен использовано всего только 19 млрд гривен