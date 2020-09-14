Кабмин поручил проконтролировать расходы Фонда COVID-19

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об обеспечении контроля расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, который был сформирован в составе бюджета. Контроль проведет Государственная аудиторская служба.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В сообщении говорится, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом.

Принятым на заседании Кабмина распоряжением Госаудиту поручено обеспечить контроль над использованием средств Фонда. А распорядителям этих средств - обеспечить допуск работников Госаудита и предоставить им все необходимые документы.

Напомним, на начало сентября было использовано 30% средств, предусмотренных в фонде по борьбе с COVID-19. Отметим, на наполнение этого фонда из государственного бюджета выделили в общей сложности 66 млрд гривен. В последствии 35 млрд перенаправили на дороги.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что власти смогут оперативно найти деньги на борьбу с коронавирусом, если будет такая необходимость. Поэтому часть денег из фонда и была направлена на инфраструктурные проекты.