Марченко: проект бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен

Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен. Документ получил название "Бюджет возможностей для развития".

Об этом на презентации проекта заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, при подготовке бюджета провели много консультаций с главными распорядителями бюджетных средств, органами местного самоуправления и соответствующими ассоциациями.

"Это была большая кропотливая работа в течение последних трех месяцев… Мы пытались максимально сбалансировать все вещи. Проект бюджета является сбалансированным, он является реалистичным. И этот бюджет дает возможности для развития, поэтому название бюджета - это "Бюджет возможностей для развития", - добавил Марченко.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на следующий год. Верховная рада рассмотрит его в первом чтении 18 сентября.

Кроме того, сегодня Кабинет министров поручил проконтролировать расходы Фонда COVID-19. В частности, в правительстве заявили, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом.