Украина будет искать источники поставок COVID-вакцины для всех групп риска

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Полученной в рамках международной инициативы COVAX вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины. Более 30 млн граждан будут нуждаться в вакцине от COVID-19 из других источников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время разговора с немецким коллегой Йенсом Шпаном, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, украинские власти будут искать другие источники поставок вакцины от коронавируса, чтобы сделать прививки всем группам риска.

"Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования", - сказал Шпан.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Кроме того, в Украине обсуждают возможность производства вакцин от коронавируса.

В Минздраве отмечали, что украинские предприятия могут производить до 30 млн доз вакцины от коронавируса в год.