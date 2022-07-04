ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Держбюджет України: видатки більш ніж у два рази перевищують надходження

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 15:44
Держбюджет України: видатки більш ніж у два рази перевищують надходження Фото: держбюджет України у червні виконаний з дефіцитом 135 млрд гривень  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень. При цьому касові видатки державного бюджету здійснені в обсязі 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду - у сумі 232,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"У червні фактичний дефіцит державного бюджету становив 141,2 млрд грн, у тому числі загального фонду - 134,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За січень - червень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1032,9 млрд грн, у тому числі загального фонду - 972,7 млрд грн. Бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 406,1 млрд грн

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - червень 2022 року становили 561,3 млрд грн. Від розміщення ОВДП залучено 349,7 млрд грн, у том числі шляхом придбання у власність Національним банком України - 225 млрд гривень.

Нагадаємо, у травні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 101,3 млрд гривень. Касові видатки були здійснені в обсязі 224,9 млрд грн, у тому числі загального фонду - у сумі 216,4 млрд грн.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони