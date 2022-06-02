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Расходы госбюджета превысили доходы вдвое: сколько Украина потратила в мае

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Украина, Четверг 02 июня 2022 11:17
Расходы госбюджета превысили доходы вдвое: сколько Украина потратила в мае Фото: госбюджет Украины за май выполнен с дефицитом 113,4 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По оперативным данным, в мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен. Кассовые расходы были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда - в сумме 216,4 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, в мае фактический дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд грн, с начала года - 270,8 млрд грн.

Государственные заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-май 2022 года составили 376,6 млрд грн.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета с начала года привлечено 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 17,7 млрд грн (356,4 млн долларов и 233,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 200,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 120,0 млрд грн.

По данным Минфина, из внешних источников привлечено 151,1 млрд грн.

"С началом войны с Российской Федерацией государственный бюджет был переориентирован на военные цели, поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и необходимых социальных расходов, которые обеспечивают поддержку жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

За январь-май 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 783,6 млрд грн., в том числе общего фонда - 740 млрд грн, сообщили в Минфине.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает бюджет начнет получать многомиллиардную помощь уже в июне. США предоставят 8 млрд долларов, Европейский союз - 9 млрд евро.

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