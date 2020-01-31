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Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен в день, - нардеп 

Новости » Экономика     31.01.2020 - 17:35
Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен в день, - нардеп 
Иллюстративное фото (УНИАН)

По данным нардепа, в январе потери бюджета могли составить порядка 8 млрд грн

Ежедневно Государственный бюджет Украины может терять на таможне минимум 200 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов.

"Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен", - пишет нардеп, добавляя, что еще 600 миллионов гривен в год госбюджет теряет при оформлении цветов на Киевской таможне.

В тоже время, по его словам, руководитель таможенной службы получает высокую зарплату, которая не зависит от его показателей работы. "Я не против высоких зарплат - но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам", - пишет политик.

Также нардеп обращает внимание на последние кадровые назначения на таможне, в частности назначение Юрия Савчука на должность и.о. начальника таможенного поста в аэропорту "Жуляны", в связи с чем даже написал депутатский запрос на имя главы таможни.

"Савчук - фигурант как минимум двух уголовных дел, связанных со взятками и схемами минимизации таможенной стоимости. Однако это почему-то не помешало ему снова получить должность на таможне", - отметил нардеп, обещая опубликовать ответ на запрос.

Холодов убежден, что побороть коррупцию на таможне можно только в том случае, если ввести уголовную ответственность за подделку документов и нанесение ущерба государству.

"Власть которая не навела порядок на таможне - умирает", - подытожил депутат, обещая в скором времени представить несколько законопроектов, позволяющих устранить проблемы в тарифном регулировании на таможне.

Как ранее писало РБК-Украина, 13 января 2020 года в Украине на таможенных пунктах заработали все сканеры грузовых автомобилей.

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