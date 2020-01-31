Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень щодня, - нардеп

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За даними нардепа, в січні втрати бюджету могли скласти близько 8 млрд грн

Щодня Державний бюджет України може втрачати на митниці мінімум 200 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов.

"Перебування на посаді голови митниці Максима Нефьодова буде коштувати нам тільки в січні 8 мільярдів гривень", - пише нардеп, додаючи, що ще 600 мільйонів гривень на рік держбюджет втрачає при оформленні квітів на Київській митниці.

У той же час, за його словами, керівник митної служби отримує високу зарплату, яка не залежить від його показників роботи. "Я не проти високих зарплат – але сплачувати їх треба за результати. Нефьодову - за виконаний план по митним зборам", - пише політик.

Також нардеп звертає увагу на останні кадрові призначення на митниці, зокрема призначення Юрія Савчука на посаду в.о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", у зв'язку з чим навіть написав депутатський запит на ім'я голови митниці.

"Савчук - фігурант як мінімум двох кримінальних справ, пов'язаних із хабарами та схемами мінімізації митної вартості. Однак це чомусь не завадило йому знову отримати посаду на митниці", - зазначив нардеп, обіцяючи опублікувати відповідь на запит.

Холодов переконаний, що подолати корупцію на митниці можна тільки в тому випадку, якщо ввести кримінальну відповідальність за підробку документів та нанесення збитків державі.

"Влада, яка не здатна навести порядок на митниці - вмирає", - підсумував депутат, обіцяючи незабаром представити кілька законопроектів, що дозволяють усунути проблеми в тарифному регулюванні на митниці.

Як раніше писало РБК-Украина, 13 січня 2020 року в Україні на митних пунктах запрацювали всі сканери вантажних автомобілів.