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В Украине на таможне заработали все сканеры грузовых автомобилей

Новости » Общество     13.01.2020 - 19:45
В Украине на таможне заработали все сканеры грузовых автомобилей
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Время проверки грузовых автомобилей сократится до 10 минут

В Украине на таможенных пунктах заработали все сканеры грузовых автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука на своей странице в Telegram.

По его словам, 13 января заработал сканер на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Благодаря сканерам время проверки груза сократиться до 10 минут, а также позволит искоренить коррупцию на таможне.

"Это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников - потому и время на проверку груза сокращается. К примеру, на пункте пропуска "Чоп" досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов. Сканеры автоматически посылают данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - написал Гончарук.

На данный момент сканеры работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубное.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что все пункты пропуска на границе с Европейским союзом разгружены. В течение последних дней в пунктах пропуска на западном участке границы фиксировалось прогнозируемое увеличение пассажиро-транспортного потока.

Также сообщалось, что на временном контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", на границе Херсонской области и оккупированного Крыма, открыли сервисную зону. Сервисная зона должна улучшить условия пересечения административной границы с оккупированным Крымом, а также предоставления административных, транспортных и бытовых услуг для граждан.

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