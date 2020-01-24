В Минфине оценили выполнение госбюджета-2020

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова не видит рисков по выполнению госбюджета

По состоянию на сегодня, в Минфине не видят рисков относительно выполнения госбюджета 2020 года. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

На исполнение государственного бюджета в 2020 году влияет сегодняшний курс доллара. Маркарова объясняет, что бюджет выполняется согласно анализу прошлого года "в некоторых категориях немножко хуже".

"В основном это тоже влияние курса, потому что как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение. Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно не знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", - заявила Маркарова.

Маркарова добавила, что вызовы есть, но правительство с ними справляется.

"Поэтому причин для волнения нет. Есть вызовы и мы с этими трудностями справляемся", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины начинает подготовку Бюджетной декларации на 2021-2023 годы и государственного бюджета на 2021 год.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в правительстве планируют начать работы над трехлетней бюджетной декларацией в январе 2020 года.