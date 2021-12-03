Госбюджет-2022 и закрытие границы для восьми стран Африки: новости за 2 декабря

Верховная рада приняла госбюджет-2022, Украина из-за "Омикрона" закрыла границу для граждан ряда африканских стран, вынесен приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Подробнее о том, что произошло в четверг, 2 декабря - в материале РБК-Украина.

Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели

Верховная рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Проект №6000 в целом поддержали 268 депутатов. Подробно об основных показателях нового госбюджета – в материале РБК-Украина.

Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран

Украина из-за штамма коронавируса "Омикрон" закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине.

В то же время для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток. Новые правила вступают в силу с 00:00 3 декабря.

У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме: прямая угроза России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости возвращения оккупированного Крыма в России расценивают как прямую угрозу. И воспринимают как готовность использовать все возможности в отношении полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Также у Путина заявили, что обеспокоены словами Зеленского о сильной украинской армии и готовности ее использовать.

Вынесен приговор по делу об убийстве Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор для двух обвиняемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Один получил 12 лет лишения свободы, второй был оправдан.

Обвиняемый Ярослав Тарасенко признан виновным в содействии умышленному убийству и приговорен к 12 годам тюрьмы. По версии следствия, он подвозил киллера к месту убийства в Киеве. Второй обвиняемый - Александр Лось - был оправдан. По версии следствия, он помогал организаторам убийства и вел наружное наблюдение за жертвой. Прокуратура собирается обжаловать оправдательный приговор.

В России заявили о задержании "украинских разведчиков", один из них якобы готовил теракт

ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников "украинских разведывательных служб" в регионах России. Двое из них якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Служба безопасности Украины опровергает, что задержанные в России украинцы Игорь и Зиновий Ковали являются ее агентами. В спецслужбе отмечают, что заявления российской ФСБ следует рассматривать "исключительно через призму гибридной войны".

Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать

В мире бьют тревогу из-за появления нового штамма коронавируса, получившего название "Омикрон". Ученые допускают, что он может оказаться более опасным, чем все предшественники и даже "Дельта". Есть ли повод для беспокойства и значит ли это, что в будущем страны продолжат сталкиваться и с другими мутациями вируса – в материале РБК-Украина.

Ливни, снег и местами морозы до -13: в Украине сильно испортится погода

Погода в Украине до конца недели будет переменчивой - нас ждут ливни, снег, порывистый ветер, а местами морозы до -13 градусов ночью.

Читайте в материале Styler, что будет с погодой в стране в следующие три дня.