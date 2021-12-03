Держбюджет-2022 і закриття кордонів для восьми країн Африки: новини за 2 грудня

Верховна рада прийняла держбюджет-2022, Україна через "Омікрон" закрила кордон для громадян ряду африканських країн, винесений вирок у справі про убивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві. Детальніше про те, що сталося у четвер, 2 грудня - в матеріалах РБК-Україна.

Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники

Верховна рада прийняла закон про державний бюджет України на 2022 рік. Проект №6000 в цілому підтримали 268 депутатів. Детально про основні показники нового держбюджету – в матеріалі РБК-Україна.

Україна через "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн

Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн. Це має запобігти поширенню його в Україні.

Водночас для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб. Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.

У Путіна відреагували на слова Зеленського про Крим: пряма загроза Росії

Заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності повернення окупованого Криму в Росії розцінюють як пряму загрозу. І сприймають як готовність використати всі можливості щодо півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Також у Путіна заявили, що стурбовані словами Зеленського про сильну українську армію та готовність її використати.

Винесено вирок у справі про вбивство Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок для двох обвинувачених у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві. Один отримав 12 років позбавлення волі, другий був виправданий.

Обвинувачений Ярослав Тарасенко визнаний винним у сприянні умисному вбивству і засуджений до 12 років в'язниці. За версією слідства, він підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Другий обвинувачений - Олександр Лось - був виправданий. За версією слідства, він допомагав організаторам вбивства і вів зовнішнє спостереження за жертвою. Прокуратура збирається оскаржити виправдувальний вирок.

У Росії заявили про затримання "українських розвідників", один з них нібито готував теракт

ФСБ повідомила про затримання кількох співробітників "українських розвідувальних служб" в регіонах Росії. Двоє з них нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

Служба безпеки України спростовує, що затримані в Росії українці Ігор та Зіновій Ковалі є її агентами. У спецслужбі зазначають, що заяви російської ФСБ слід розглядати "виключно через призму гібридної війни".

Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати

У світі б'ють на сполох через появу нового штаму коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Вчені припускають, що він може виявитися більш небезпечним, ніж усі попередники і навіть "Дельта". Чи є привід для занепокоєння і чи означає це, що в майбутньому країни продовжать стикатися і з іншими мутаціями вірусу – в матеріалі РБК-Україна.

Зливи, сніг та місцями морози до -13: в Україні сильно зіпсується погода

Погода в Україні до кінця тижня буде мінливою - нас чекають зливи, сніг, поривчастий вітер, а місцями морози до -13 градусів вночі.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні в наступні три дні.