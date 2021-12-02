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У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме: прямая угроза России

Новина українською →
Москва, Четверг 02 декабря 2021 13:35
У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме: прямая угроза России Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости возвращения оккупированного Крыма в России расценивают как прямую угрозу. И воспринимают как готовность использовать все возможности в отношении полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы анализируем высказывания Зеленского, взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - отметил он.

По его словам, Кремль воспринимает эти слова как готовность Украины использовать все возможности, чтобы вернуть оккупированный Крым.

Напомним, ранее у Путина заявили, что обеспокоены словами Зеленского о сильной украинской армии и готовности ее использовать.

Накануне в Кремле подчеркнули, что пока сложно говорить, когда Россия может признать так называемые "ЛДНР".

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Владимир Зеленский Владимир Путин Крым
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