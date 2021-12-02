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СБУ опровергла, что задержанные в России украинцы были ее агентами

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 12:46
СБУ опровергла, что задержанные в России украинцы были ее агентами Фото: Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины опровергает, что задержанные в России украинцы Игорь и Зиновий Ковали являются ее агентами. В спецслужбе отмечают, что заявления российской ФСБ следует рассматривать "исключительно через призму гибридной войны".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, одна из главных задач СБУ - борьба с иностранным шпионажем и подрывной деятельностью на территории Украины. Он также отметил, что в ноябре разоблачили кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 000 кибератак на государственные органы Украины.

"Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - добавил Дехтяренко.

Напомним, сегодня российская ФСБ заявила о задержании трех якобы сотрудников украинских спецслужб - Игоря и Зиновия Ковалей, а также Александра Цилыка. Их заподозрили в шпионаже и подготовке теракта.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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