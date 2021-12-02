СБУ опровергла, что задержанные в России украинцы были ее агентами

Служба безопасности Украины опровергает, что задержанные в России украинцы Игорь и Зиновий Ковали являются ее агентами. В спецслужбе отмечают, что заявления российской ФСБ следует рассматривать "исключительно через призму гибридной войны".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, одна из главных задач СБУ - борьба с иностранным шпионажем и подрывной деятельностью на территории Украины. Он также отметил, что в ноябре разоблачили кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 000 кибератак на государственные органы Украины.

"Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - добавил Дехтяренко.