Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за май 2021 года составили 118,6 млрд гривен. Это на 1,8% больше плана (116,5 млрд гривен).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в мае были на 61,6% выше прошлого года, когда они составили 73,4 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 476,1 млрд гривен. Это на 4,7% больше плана и на 22,6% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 июня 2021 года составляет 23,2 млрд гривен (месяцем ранее - 23,1 млрд гривен).