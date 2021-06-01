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Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

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Украина, Вторник 01 июня 2021 16:46
Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года Фото: госбюджет-2021 выполняется по доходам (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за май 2021 года составили 118,6 млрд гривен. Это на 1,8% больше плана (116,5 млрд гривен).

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины (Госказаначейство).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в мае были на 61,6% выше прошлого года, когда они составили 73,4 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 476,1 млрд гривен. Это на 4,7% больше плана и на 22,6% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 июня 2021 года составляет 23,2 млрд гривен (месяцем ранее - 23,1 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен - максимальный размер за десять лет.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

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