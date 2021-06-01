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Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 16:46
Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року Фото: держбюджет - 2021 виконується за доходами (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Дохід державного бюджету України за травень 2021 року склали 118,6 млрд гривень. Це на 1,8% більше плану (116,5 млрд гривень).

Про це повідомляє Державна казначейська служба України (Держказначейство).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в травні були на 61,6% вище минулого року, коли вони склали 73,4 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 476,1 млрд гривень. Це на 4,7% більше плану і на 22,6% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 червня 2021 року становить 23,2 млрд гривень (місяцем раніше - 23,1 млрд гривень).

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень - максимальний розмір за десять років.

Відзначити, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року прийняв бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

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