Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року
Дохід державного бюджету України за травень 2021 року склали 118,6 млрд гривень. Це на 1,8% більше плану (116,5 млрд гривень).
Про це повідомляє Державна казначейська служба України (Держказначейство).
За даними Держказначейства, доходи держбюджету в травні були на 61,6% вище минулого року, коли вони склали 73,4 млрд гривень.
З початку року держбюджет отримав 476,1 млрд гривень. Це на 4,7% більше плану і на 22,6% більше доходів минулого року.
Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 червня 2021 року становить 23,2 млрд гривень (місяцем раніше - 23,1 млрд гривень).
Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.
Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень - максимальний розмір за десять років.
Відзначити, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року прийняв бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.