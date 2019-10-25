ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский требует сократить расходы на чиновников

Новости » Политика    25.10.2019 - 16:33
Зеленский требует сократить расходы на чиновников
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить расходы государственного бюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Такое заявление сделал Зеленский в Facebook после совещания по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению.

По словам президента, это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский требует сократить расходы на чиновников

Напомним, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении. Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. До этого первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук отметил, что в проекте бюджета вызывает вопрос соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.

НАПК расширило круг близких лиц и членов семьи декларанта Кабмин предлагает Раде внести изменения по поводу доступности информации о бюджете
Новости Украины Владимир Зеленскийбюджетчиновники
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь