Зеленский требует сократить расходы на чиновников

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить расходы государственного бюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Такое заявление сделал Зеленский в Facebook после совещания по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению.

По словам президента, это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении. Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины в проекте бюджета-2020 пересмотрят размер прожиточного минимума. До этого первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук отметил, что в проекте бюджета вызывает вопрос соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.