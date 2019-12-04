Госавиаслужба разрешила трем украинским авиакомпаниям открыть новые рейсы

Государственная авиационная служба Украины разрешила трем украинским авиакомпаниям Windrose, SkyUp и "Мотор Сич" открыть новые рейсы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госавиаслужбы.

Отмечается, что Windrose получила права на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных перевозок до 28 марта 2020 по направлениям:

Киев - Запорожье - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Киев - Одесса - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Киев - Львов - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Киев - Херсон - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Киев - Харьков - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

Киев - Днепр - Киев (частота рейсов: 5 рейсов в неделю)

Кроме того, Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp право на полеты по направлению Киев - Лиссабон (Португалия) - Киев (с частотой - 2 рейса в неделю) до 1 марта 2020 года

Авиакомпания "Мотор Сич" получила право на эксплуатацию воздушной линии Киев - Минск (Республика Беларусь) - Киев (частота - 7 рейсов в неделю) для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину, с определением неограниченного срока действия права. Также "Мотор Сич" получила разрешение для увеличения с 7 до 12 рейсов в неделю сообщением Запорожье - Киев - Запорожье для выполнения регулярных воздушных перевозок.

РБК-Украина писало, что SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю.

Напомним, авиакомпания Windrose с 27 декабря запускает сезонные рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест.