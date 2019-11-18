SkyUp возобновит рейсы Харьков-Париж в апреле

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Цена на билет в одну сторону стартует от 2200 гривен

Украинская лоукост авиакомпания SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж 3 апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что рейсы будут осуществляться с апреля по октябрь дважды в неделю - по вторникам и пятница. Их Харькова вылеты запланированы на 14:10 (прилет - 16:55), из Парижа вылет планируется на 17:55 (прилет - 22:15). Перелеты будут осуществляться в аэропорт Бове, который находится в пригороде Парижа.

Цена на авиабилет в одну сторону с учетом ручной клади составит 2200 грн (80 евро). В обе стороны билеты обойдутся в 4400 грн (160 евро).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам (вылет из Киева в 11:10) и пятницам (вылет в 11:25). Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.

Также сообщалось, что 18 ноября харьковский аэропорт отменил несколько рейсов из-за тумана. Сообщается, что связи со сложными метеоусловиями (туман) в расписании рейсов аэропорта "Харьков" отменены рейсы Харьков-Киев PS 024 и Харьков-Стамбул TK 6882. Кроме того, задержаны рейсы Харьков-Киев PQ 162, Харьков-Шарм-эль-Шейх PQ 7121, Харьков-Стамбул PC 427.