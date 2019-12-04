Державіаслужба дозволила трьом українським авіакомпаніям відкрити нові рейси

Державна авіаційна служба України дозволила трьом українським авіакомпаніям Windrose, SkyUp та "Мотор Січ" відкрити нові рейси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державіаслужби.

Зазначається, що Windrose отримала права на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних перевезень до 28 березня 2020 з напрямками:

Київ - Запоріжжя - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Київ - Одеса - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Київ - Львів - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Київ - Херсон - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Київ - Харків - Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Київ - Дніпро - Київ (частота рейсів: 5 рейсів на тиждень)

Крім того, Державіаслужба надала авіакомпанії SkyUp право на польоти за напрямком Київ - Лісабон (Португалія) - Київ (з частотою - 2 рейси на тиждень) до 1 березня 2020 року.

Авіакомпанія "Мотор Січ" отримала право на експлуатацію повітряної лінії Київ - Мінськ (Республіка Білорусь) - Київ (частота - 7 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням необмеженого строку дії права. Також "Мотор Січ" отримала дозвіл для збільшення з 7 до 12 рейсів на тиждень сполученням Запоріжжя - Київ - Запоріжжя для виконання регулярних повітряних перевезень.

РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують з 30 березня 2020 року і будуть здійснюватися двічі на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест.